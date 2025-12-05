DAX24.039 +0,7%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 -2,2%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.362 -1,0%Euro1,1644 ±-0,0%Öl63,22 -0,2%Gold4.223 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Siemens Energy, Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS und Rheinmetall Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS und Rheinmetall
November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

WDH/Pistorius: Freiheiten schützen sich 'nicht von allein'

05.12.25 10:56 Uhr

(Tippfehler im ersten Absatz behoben: Gartenzaun rpt Gartenzaun)

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat im Bundestag um Zustimmung zu dem Gesetz für den neuen Wehrdienst geworben. Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Religionsfreiheit und der Staat "schützen sich nicht von alleine", sagte der SPD-Politiker vor der geplanten namentlichen Abstimmung über das Gesetz. "Das müssen Menschen tun, die bereit sind, für ihn einzutreten und nicht die, die hinter dem Gartenzaun stehen und darauf warten, dass andere das machen."

Wer­bung

Der Bundestag debattierte Pläne der Bundesregierung, die eine verpflichtende Musterung junger Männer sowie die Wiedereinführung der Wehrerfassung vorsehen.

"Großartig", dass Schüler sich einbringen

"Wir, Deutschland, sind längst zum Schrittmacher der Verteidigung in Europa geworden", sagte Pistorius. Mit unserer Einigung zum Wehrdienstgesetz gehe Deutschland einen weiteren entscheidenden Schritt für die Verteidigungsfähigkeit.

Zugleich sei klar, dass es Diskussionen geben müsse. Er finde es auch "großartig", dass Schüler und junge Leute streiken und demonstrieren und sich damit einbringen.

Wer­bung

"Und gleichzeitig weiß ich aus unzähligen Gesprächen im Land mit jungen Leuten, mit Besuchergruppen und Schulklassen. Es sind viel mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen, als uns Teile des Parlaments oder Teile der Öffentlichkeit uns glauben machen wollen", sagte Pistorius. Und: "Es gibt das Gefühl für Verantwortung."/cn/DP/stw