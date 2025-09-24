Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 22,65 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Dank des starken dritten Quartals dürfte auch das operative Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres über den Erwartungen liegen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Darauf sollten die Anleger auch nach der jüngsten Kursstärke noch positiv reagieren, zumal auch das aktuelle Geschäft gut laufe./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 07:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
