DAX aktuell

DAX dürfte zum Wochenauftakt einen Erholungsversuch starten - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt

10.11.25 08:23 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX vor Erholungsversuch - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns | finanzen.net

Zum Start in die neue Woche dürfte der deutsche Leitindex getrieben von den Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Regierungsstillstands in den USA kleinere Aufschläge verbuchen.

Der DAX hatte am Freitag zuletzt noch klar nachgegeben und sich letztendlich unterhalb der 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende verabschiedet. Am heutigen Montag könnte der Leitindex Erholungstendenzen zeigen.

Die Unterstützung für den DAX im Bereich 23.500 Punkte scheint also ein weiteres Mal zu halten, sodass eine noch deutlichere Korrektur verhindert werden könnte. Am Freitag war der DAX zeitweise bis auf 23.452 Punkte gefallen, bevor die Kursverluste letztlich eingegrenzt wurden.

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Hoffnung auf Shutdown-Ende

In dem dieses Mal ungewöhnlich langen Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) bahnt sich eine Lösung an. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament genommen. In der Hoffnung auf ein Ende des Shutdowns hatten die US-Börsen im späten Handel bereits positiv reagiert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

