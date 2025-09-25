Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 22,66 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 130 auf 160 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Adam Cochrane attestierte den Schweden in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen eine zyklische Verbesserung. Es fehle allerdings noch ein klares strukturelles Fundament./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
160,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
171,25 SEK
|Abst. Kursziel*:
-6,57%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
171,25 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,57%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
133,38 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|08:11
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
