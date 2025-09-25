DAX 23.645 +0,5%ESt50 5.478 +0,6%Top 10 Crypto 15,09 -1,1%Dow 45.947 -0,4%Nas 22.385 -0,5%Bitcoin 93.454 +0,0%Euro 1,1677 +0,1%Öl 69,57 -0,1%Gold 3.748 -0,1%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

15,40 EUR +0,08 EUR +0,52 %
STU
171,25 SEK +15,25 SEK +9,78 %
STO
Marktkap. 22,66 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

Deutsche Bank AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

09:41 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,40 EUR 0,08 EUR 0,52%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 130 auf 160 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Adam Cochrane attestierte den Schweden in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen eine zyklische Verbesserung. Es fehle allerdings noch ein klares strukturelles Fundament./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: H&M

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
160,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
171,25 SEK		 Abst. Kursziel*:
-6,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
171,25 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,57%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
133,38 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

08:11 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
25.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
25.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

