DAX 24.304 -0,2%ESt50 5.435 -0,2%Top 10 Crypto 15,97 -0,2%Dow 44.946 +0,1%Nas 21.623 -0,4%Bitcoin 98.711 -1,6%Euro 1,1703 -0,1%Öl 65,93 -0,3%Gold 3.352 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Rüstungsaktien im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie gewinnt: Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy' HelloFresh-Aktie gewinnt: Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy'
TAG Immobilien-Aktie zieht an: Zukauf in Polen - Ausschüttungsquote erhöht TAG Immobilien-Aktie zieht an: Zukauf in Polen - Ausschüttungsquote erhöht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
12,72 EUR -0,13 EUR -0,97 %
STU
143,15 SEK +1,75 SEK +1,24 %
STO
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,54 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872318

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000106270

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HMRZF

JP Morgan Chase & Co.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

08:31 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
12,72 EUR -0,13 EUR -0,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M auf "Underweight" mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen belassen. Der am 25. September anstehende Quartalsbericht des Textilkonzerns dürfte einen um Wechselkurseffekte bereinigten Umsatzanstieg um ein Prozent belegen, schrieb Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bruttomarge sollte wieder im positiven Bereich liegen, was aber schon eingepreist sei. Johanan senkte zudem ihre operative Ergebnisprognose (Ebit) für 2026 um drei Prozent./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 15:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: H&M

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
120,00 SEK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
143,15 SEK		 Abst. Kursziel*:
-16,17%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
143,15 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,17%
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
129,63 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

08:31 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
14.07.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsende im Minus
dpa-afx thyssenkrupp-Aktie gibt nach: JPMorgan senkt Ziel für thyssenkrupp
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf thyssenkrupp
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt zurück
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittag tief südwärts
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Thyssenkrupp schwach - JPMorgan skeptisch, Rüstungswerte fallen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Freitagshandels zu
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
thyssenkrupp AG zu myNews hinzufügen