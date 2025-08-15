Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 20,54 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M auf "Underweight" mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen belassen. Der am 25. September anstehende Quartalsbericht des Textilkonzerns dürfte einen um Wechselkurseffekte bereinigten Umsatzanstieg um ein Prozent belegen, schrieb Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bruttomarge sollte wieder im positiven Bereich liegen, was aber schon eingepreist sei. Johanan senkte zudem ihre operative Ergebnisprognose (Ebit) für 2026 um drei Prozent./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 15:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
120,00 SEK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
143,15 SEK
|Abst. Kursziel*:
-16,17%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
143,15 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,17%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,63 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
