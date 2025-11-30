DAX 24.121 +0,0%ESt50 5.720 +0,2%MSCI World 4.428 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.309 -1,7%Euro 1,1695 +0,0%Öl 61,44 -1,7%Gold 4.216 -0,3%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

Marktkap. 25,53 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

UBS AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral

10:26 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,96 EUR 0,14 EUR 0,88%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 132 auf 171 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Modekette mache einige Fortschritte bei ihren Bemühungen, das Umsatzwachstum zu beschleunigen, was sich in den stabilen Handelszahlen für September mit einem Anstieg widerspiegele, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
171,00 SEK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
174,15 SEK		 Abst. Kursziel*:
-1,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
156,00 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

