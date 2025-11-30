UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 132 auf 171 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Modekette mache einige Fortschritte bei ihren Bemühungen, das Umsatzwachstum zu beschleunigen, was sich in den stabilen Handelszahlen für September mit einem Anstieg widerspiegele, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

