Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 25,53 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 132 auf 171 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Modekette mache einige Fortschritte bei ihren Bemühungen, das Umsatzwachstum zu beschleunigen, was sich in den stabilen Handelszahlen für September mit einem Anstieg widerspiegele, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
171,00 SEK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
174,15 SEK
|Abst. Kursziel*:
-1,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
156,00 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|10:26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets