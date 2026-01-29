DAX 24.521 +0,9%ESt50 5.950 +1,0%MSCI World 4.551 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.302 -1,9%Euro 1,1922 -0,4%Öl 70,45 -0,6%Gold 5.084 -5,5%
Top News
ATOSS Software: Das könnte die Wende sein ATOSS Software: Das könnte die Wende sein
Tesla-Aktie gefragt: SpaceX-Fusion mit xAI und Tesla im Gespräch Tesla-Aktie gefragt: SpaceX-Fusion mit xAI und Tesla im Gespräch
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

16,98 EUR +0,33 EUR +1,95 %
STU
15,47 CHF +0,24 CHF +1,60 %
BRX
Marktkap. 26,89 Mrd. EUR

KGV 22,60
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

Goldman Sachs Group Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell

13:51 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,98 EUR 0,33 EUR 1,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 150 auf 160 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Profitabilität der Schweden habe sich gebessert, schrieb Richard Edwards Donnerstagabend nach den Geschäftszahlen. Der Wachstumstrend bleibe allerdings flach./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
160,00 SEK
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
175,90 SEK		 Abst. Kursziel*:
-9,04%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
152,22 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

