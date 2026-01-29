Goldman Sachs Group Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell

13:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 150 auf 160 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Profitabilität der Schweden habe sich gebessert, schrieb Richard Edwards Donnerstagabend nach den Geschäftszahlen. Der Wachstumstrend bleibe allerdings flach./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

