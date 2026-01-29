Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 26,89 Mrd. EURKGV 22,60
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 150 auf 160 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Profitabilität der Schweden habe sich gebessert, schrieb Richard Edwards Donnerstagabend nach den Geschäftszahlen. Der Wachstumstrend bleibe allerdings flach./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
160,00 SEK
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
175,90 SEK
|Abst. Kursziel*:
-9,04%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
152,22 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
