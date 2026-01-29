Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell

10:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für H&M von 138 auf 135 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Anstieg der Preise bei dem Textilkonzern adressiere zwar ihre langjährigen Sorgen wegen des harten Wettbewerbs, schrieb Anne Critchlow in ihrem Rückblick auf die Jahreszahlen vom Donnerstagabend. Wegen wohl weiter langer Lieferzeiten dürfte die Umsatz- und Margenvolatilität in den kommenden Quartalen aber anhalten./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com