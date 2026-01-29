Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 26,89 Mrd. EURKGV 22,60
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für H&M von 138 auf 135 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Anstieg der Preise bei dem Textilkonzern adressiere zwar ihre langjährigen Sorgen wegen des harten Wettbewerbs, schrieb Anne Critchlow in ihrem Rückblick auf die Jahreszahlen vom Donnerstagabend. Wegen wohl weiter langer Lieferzeiten dürfte die Umsatz- und Margenvolatilität in den kommenden Quartalen aber anhalten./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
135,00 SEK
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
175,90 SEK
|Abst. Kursziel*:
-23,25%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anne Critchlow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,11 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
