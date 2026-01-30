GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Abschluss der Mehrzuteilungsoption des Underwriters im öffentlichen US-Angebot bekannt

Werte in diesem Artikel

London, Ontario, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5)ein Clean-Technology-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um

minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare

Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekanntgegeben,

dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der vollständigen Ausübung der

Mehrzuteilungsoption des Underwriters durch D. Boral Capital LLC zusätzliche

260.869 Stammaktien sowie Optionsscheine zum Erwerb von weiteren 130.434

Stammaktien ausgegeben hat. Der daraus resultierende Bruttoemissionserlös

beläuft sich auf rund 3 Mio. USD. Die Emission erfolgte im Rahmen des zuvor

angekündigten öffentlich gezeichneten US-Angebots von Stammaktien und

begleitenden Optionsscheinen (das?Angebot"). Die im Rahmen der

Mehrzuteilungsoption ausgegebenen Stammaktien wurden jeweils zusammen mit einem

begleitenden halben Optionsschein veräußert, wobei jeder ganze Optionsschein zum

Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens berechtigt. Jeder ganze Optionsschein

hat einen Ausübungspreis von 16,00 USD pro Aktie, ist sofort ausübbar und hat

eine Laufzeit von drei Jahren ab dem Ausgabedatum.

D. Boral Capital LLC fungierte als federführender Underwriter (Lead Underwriter)

für das Angebot. Roth Capital Partners fungierte als Finanzberater für das

Angebot.

Aduro beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot für Ausgaben im

Zusammenhang mit dem Bau seiner Demonstrationsanlage im Pilotmaßstab zu

verwenden sowie den verbleibenden Betrag (falls vorhanden) für laufende

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, allgemeine Unternehmenszwecke und als

Betriebskapital.

Das Angebot erfolgte auf Grundlage einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung

auf Formular F-10 in der jeweils gültigen Fassung (Aktenzeichen 333-292023), die

zuvor am 15. Dezember 2025 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and

Exchange Commission,?SEC") eingereicht wurde und mit Einreichung wirksam wurde,

sowie auf Grundlage des kanadischen Kurzform-Basis-Shelf-Prospekts des

Unternehmens vom 15. Dezember 2025 (der?Basis-Shelf-Prospekt"). Aduro bot die

Wertpapiere ausschließlich in den Vereinigten Staaten an und verkaufte diese

auch ausschließlich dort. Es wurden keine Wertpapiere an Käufer in Kanada

angeboten oder verkauft.

Der Basis-Shelf-Prospekt zum Angebot, der die Bedingungen des Angebots

beschreibt, wurde bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada

sowie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC in den Vereinigten Staaten

eingereicht und ist kostenlos über die Unternehmensprofile auf der Website

SEDAR+ der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) oder über die Website der SEC unter www.sec.gov

(http://www.sec.gov/) abrufbar. Ein endgültiger Prospektnachtrag (Final

Prospectus Supplement) mit den endgültigen Angebotsbedingungen wurde bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen British Columbia und

Ontario sowie bei der SEC eingereicht. Kopien des endgültigen Prospekts sind

über die Website der SEC unter www.sec.gov oder bei D. Boral Capital LLC,

Attention: 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, USA, sowie per E-

Mail unter info@dboralcapital.com (mailto:info@dboralcapital.com) oder

telefonisch unter +1 (212) 970-5150 erhältlich.

Bevor Sie eine Investition tätigen, sollten Sie den Prospekt sowie andere

Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder

einreichen wird, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das

Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf

noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar.

Wertpapiere des Unternehmens dürfen in den Vereinigten Staaten nur angeboten

oder verkauft werden, wenn eine Registrierung erfolgt ist oder eine

entsprechende Ausnahme von der Registrierung greift. Ebenso darf es in keinem

Staat oder keiner Gerichtsbarkeit ein Angebot, eine Aufforderung oder einen

Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens geben, in dem bzw. in der solche

Handlungen ohne vorherige Registrierung oder Qualifizierung nach den dortigen

Wertpapiergesetzen ungesetzlich wären.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder

erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist

ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das

21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development & Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

D. Boral Capital LLC

info@dboralcapital.com (mailto:info@dboralcapital.com)

+1 212 970 5150

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den aktuellen

Erwartungen des Unternehmens. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu den

erwarteten Verwendungen des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen stellen

keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar und unterliegen bestimmten

Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die nur schwer vorhersehbar sind.

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den

erwarteten abweichen, umfassen unter anderem Risiken und Unsicherheiten im

Zusammenhang mit möglichen Änderungen der beabsichtigten Verwendung der Erlöse

durch das Unternehmen. Diese und weitere Risiken und Unsicherheiten sind

ausführlicher im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des

Unternehmens vom 20. Mai 2025 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

sowie auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese

Informationen zu aktualisieren, außer soweit dies nach geltendem Recht,

einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas,

vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64e63ba5-a227-

425d-86c5-7d955e482c49

