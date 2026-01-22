Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) Aktie
Marktkap. 27,25 Mrd. EURKGV 14.980,00 Div. Rendite 3,17%
WKN 850001
ISIN SE0000108656
Symbol ERIXF
Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ericsson nach Quartalzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 schwedischen Kronen belassen. Der Netzwerkausrüster habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag. Der Umsatz und mehr noch das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lägen über den Konsensschätzungen. An den Prognosen für 2026/27 sollte sich aber nur wenig ändern./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jari J / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) Sell
|Unternehmen:
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
65,00 SEK
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
8,79 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,00 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
