Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) Aktie

8,85 EUR +0,68 EUR +8,32 %
STU
8,21 CHF +0,72 CHF +9,62 %
BRX
Marktkap. 27,25 Mrd. EUR

KGV 14.980,00 Div. Rendite 3,17%
WKN 850001

ISIN SE0000108656

Symbol ERIXF

UBS AG

Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Sell

12:31 Uhr
Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ericsson nach Quartalzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 schwedischen Kronen belassen. Der Netzwerkausrüster habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag. Der Umsatz und mehr noch das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lägen über den Konsensschätzungen. An den Prognosen für 2026/27 sollte sich aber nur wenig ändern./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jari J / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
65,00 SEK
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
8,79 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,00 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

