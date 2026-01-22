Bernstein Research

Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Underperform

12:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ericsson nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 73 schwedischen Kronen belassen. Dank der Umsatzentwicklung habe der Netzwerkausrüster die Erwartungen übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausschüttungen stünden im Einklang mit den Erwartungen./mis/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:37 / UTC

