VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich
Darum geben die Ölpreise etwas nach Darum geben die Ölpreise etwas nach
GSK Aktie

20,72 EUR +0,19 EUR +0,93 %
STU
18,01 GBP +0,14 GBP +0,76 %
LSE
Marktkap. 83,2 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

15:26 Uhr
GSK Underweight
GSK PLC Registered Shs
20,72 EUR 0,19 EUR 0,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan GSK vor den am 4. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Nach seinem jüngst geschriebenen Ausblick auf die anstehenden Zahlen des Pharmakonzerns beschäftigte sich Analyst Zain Ebrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den durchschnittlichen Analystenschätzungen für die Briten. Seine Umsatzschätzung entspreche weiter der Konsensprognose, während er beim operativen Ergebnis im Kerngeschäft 5 Prozent über dem Konsens liege und beim Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft 7 Prozent darüber. Der Grund sei, dass er von geringeren Vertriebs- und Verwaltungskosten und auch geringeren Forschungs- und Entwicklungskosten ausgehe, schrieb er./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 12:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 12:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
17,94 £		 Abst. Kursziel*:
-5,24%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
18,01 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,61%
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

15:26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 GSK Neutral UBS AG
20.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
16.01.26 GSK Neutral UBS AG
16.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

