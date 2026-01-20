GSK Aktie
Marktkap. 83,2 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan GSK vor den am 4. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Nach seinem jüngst geschriebenen Ausblick auf die anstehenden Zahlen des Pharmakonzerns beschäftigte sich Analyst Zain Ebrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den durchschnittlichen Analystenschätzungen für die Briten. Seine Umsatzschätzung entspreche weiter der Konsensprognose, während er beim operativen Ergebnis im Kerngeschäft 5 Prozent über dem Konsens liege und beim Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft 7 Prozent darüber. Der Grund sei, dass er von geringeren Vertriebs- und Verwaltungskosten und auch geringeren Forschungs- und Entwicklungskosten ausgehe, schrieb er./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 12:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 12:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,94 £
|Abst. Kursziel*:
-5,24%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
18,01 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,61%
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|15:26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|15:26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|15:26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG