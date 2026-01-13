GSK Aktie
Marktkap. 87,37 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Konferenz zum Thema Gesundheit auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Pharmakonzern werde Daten zum Wirkstoff Bepirovirsen gegen Hepatitis-B im Mai auf einer Konferenz vorstellen, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rückmeldungen von Patienten und Ärzten zum Medikament Exdensur gegen schweres Asthma und chronische Rhinosinusitis seien ermutigend./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
18,67 £
|Abst. Kursziel*:
-8,92%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|17:06
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:06
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|17:06
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|23.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG