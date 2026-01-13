JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Konferenz zum Thema Gesundheit auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Pharmakonzern werde Daten zum Wirkstoff Bepirovirsen gegen Hepatitis-B im Mai auf einer Konferenz vorstellen, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rückmeldungen von Patienten und Ärzten zum Medikament Exdensur gegen schweres Asthma und chronische Rhinosinusitis seien ermutigend./rob/bek/jha/

