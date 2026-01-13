DAX 25.304 -0,5%ESt50 6.012 -0,3%MSCI World 4.498 -0,5%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.389 -1,4%Bitcoin 83.371 +1,9%Euro 1,1656 +0,1%Öl 65,90 +0,7%Gold 4.618 +0,7%
GSK Aktie

21,60 EUR +0,17 EUR +0,79 %
STU
19,96 CHF +0,17 CHF +0,88 %
BRX
Marktkap. 87,37 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

17:06 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
21,60 EUR 0,17 EUR 0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Konferenz zum Thema Gesundheit auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Pharmakonzern werde Daten zum Wirkstoff Bepirovirsen gegen Hepatitis-B im Mai auf einer Konferenz vorstellen, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rückmeldungen von Patienten und Ärzten zum Medikament Exdensur gegen schweres Asthma und chronische Rhinosinusitis seien ermutigend./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
18,67 £		 Abst. Kursziel*:
-8,92%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

17:06 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
07.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

