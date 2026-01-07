GSK Aktie
Marktkap. 88,25 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 1660 Pence belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber seien Medikamente in den Bereichen HIV, Atemwegserkrankungen und Onkologie, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Shingrix und Arexvy indes rechnet sie mit Umsatzrückgängen. Weitere Wachstumstreiber könnten neue Details zu laufenden Phase-III-Studien sein./ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GSK Hold
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
16,60 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,02 £
|Abst. Kursziel*:
-12,75%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,90 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,18%
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
