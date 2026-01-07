DAX 25.136 +0,1%ESt50 5.906 -0,3%MSCI World 4.480 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.428 -0,7%Bitcoin 77.629 -0,7%Euro 1,1655 -0,2%Öl 61,16 +1,3%Gold 4.452 -0,1%
GSK Aktie

21,96 EUR +0,34 EUR +1,57 %
STU
18,90 GBP -0,11 GBP -0,60 %
LSE
Marktkap. 88,25 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
21,96 EUR 0,34 EUR 1,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 1660 Pence belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber seien Medikamente in den Bereichen HIV, Atemwegserkrankungen und Onkologie, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Shingrix und Arexvy indes rechnet sie mit Umsatzrückgängen. Weitere Wachstumstreiber könnten neue Details zu laufenden Phase-III-Studien sein./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
16,60 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,02 £		 Abst. Kursziel*:
-12,75%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,90 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,18%
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

15:56 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:51 GSK Hold Deutsche Bank AG
07.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
07.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Start zurück
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 nachmittags steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Dienstagmittag
finanzen.net FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der GSK-Aktie angepasst
