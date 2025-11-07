DAX23.577 -0,7%Est505.581 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -3,1%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1561 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold4.006 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
BIP im Blick

Commerzbank: Deutsches BIP steigt 2025 um 0,1% - 2026/27 Strohfeuer

07.11.25 11:34 Uhr
Commerzbank warnt: Deutsches Wachstum nur kurzzeitig, Trend abwärts | finanzen.net

Deutschlands Wirtschaft wird nach Einschätzung der Commerzbank leicht wachsen. Wie Chefvolkswirt Jörg Krämer in seiner jährlichen Konjunkturpressekonferenz mitteilte, ist für 2025 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,1 Prozent zu rechnen.

Für 2026 werden 1,2 Prozent Wachstum erwartet und für das Folgejahr 1,3 Prozent. Krämer sprach von einer "anschiebenden Geld- und Fiskalpolitik". Es werde ein großer Schub von den Sondervermögen für Infrastruktur und Verteidigung kommen. Beides dürfte 2026 um einen Betrag zulegten, der 0,6 Prozent des BIP entspricht. Inklusive der Wirkungen von Gesetzesänderungen ergebe sich 2026 sogar ein fiskalischer Impuls von 0,8 Prozent des BIP.

Wer­bung

"Wir haben aber an Ausgaben bei weitem nicht so viel eingestellt, wie die Bundesregierung in ihren Haushalt geschrieben hat, sondern uns an den Annahmen der Wirtschaftsforschungsinstitute orientiert", sagte Krämer. Der Multiplikator werde zudem unter 1 liegen, weil sich ein Teil des Fiskalimpulses in höheren Preisen entladen dürfte. Überdies zeigten die Erfahrungen des ersten Sondervermögens der Bundeswehr, dass diese das Geld gar nicht so schnell ausgeben könne.

Zudem liege der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) unterhalb des neutralen Niveaus, das Krämer bei 3 Prozent sieht. Weil die höheren Ausgaben aber nicht mit Reformen einhergingen, trage das höhere Wachstum Züge eines Strohfeuers. "Danach wird das Wachstum wahrscheinlich auf die Trendrate zurückfallen. Die sehe ich irgendwo zwischen 0 und 0,5 Prozent", sagte er.

Für den Euroraum erwartet Krämer für 2026 ein Wachstum von 0,9 Prozent, wobei mit einem "Wechsel der Favoriten" zu rechnen sei. Grund: Die Corona-Wiederaufbauprogramme schöben die Volkswirtschaften Spaniens und Italiens nicht mehr so stark an. Dafür werde Deutschland stärker wachsen. Die Inflation im Euroraum sieht Krämer 2026 bei 2,0 Prozent. Die EZB werde ihre Leitzinsen nicht weiter senken.

DOW JONES-

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com, Aleksey Klints / Shutterstock.com