DAX23.820 +0,4%Est505.632 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,76 -1,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.217 +0,5%Euro1,1539 -0,1%Öl64,08 +0,8%Gold4.006 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach bewegter Woche: DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Daimler Truck: Gewinneinbruch
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Woche dennoch schwach

Ölpreise erholen sich etwas - Was den Markt bewegt

07.11.25 08:14 Uhr
Schwarzes Gold auf Erholungskurs - aus diesen Gründen | finanzen.net

Trotz einer leichten Erholung am Freitag steuern die Ölpreise auf die zweite schwächere Woche in Folge zu.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
64,07 USD 0,50 USD 0,79%
News
Ölpreis (WTI)
60,05 USD 0,62 USD 1,04%
News

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg am Freitagmorgen um 53 Cent auf 63,92 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte am Freitag um 51 Cent auf 59,94 Dollar zu. Auf Wochensicht bedeutet das aber immer noch Verluste von jeweils fast einem Dollar.

Aktuell belastet die Sorge vor einer Überversorgung mit Öl die Ölpreise tendenziell. So hatte die Internationalen Energieagentur (IEA) Mitte Oktober ihre Schätzung für das Rohöl-Überangebot 2026 deutlich angehoben, da sie mit einem im Vergleich zur Nachfrage stärkeren Wachstum der Fördermenge rechnet.

Dem gegenüber stehen aktuell als leichte Ölpreisstützen schärfere Sanktionen der USA gegen Russlands Ölindustrie sowie zuletzt verstärkte Angriffe der Ukraine auf die Energieinfrastruktur Russlands.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: iurii / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis