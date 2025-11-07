10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas tiefer erwartet

Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den Handel einsteigen. Die Vorgaben aus den USA und Asien belasten.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Freitag mehrheitlich abwärts.

In Japan verliert der Leitindex Nikkei 225 1,19 Prozent auf 50.276,37 Punkte. Auf dem chinesischen Festland ging es ebenfalls abwärts: Der Shanghai Composite verlor 0,17 Prozent auf 4.000,96 Punkten. Der Hang Seng rutscht daneben um 0,93 Prozent auf 26.239,00 Zähler ab.

3. Elon Musk erhält Billionendeal um Tesla-Aktien

Der Deal ist beschlossene Sache: Tesla-Chef Elon Musk bekommt die Aussicht auf ein Riesen-Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar. Zur Nachricht

4. Daimler Truck: Deutlicher Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat wegen der Branchenschwäche in seinem wichtigen Markt Nordamerika im dritten Quartal deutlich Federn lassen müssen. Zur Nachricht

5. Eli Lilly-Aktie steigt: Eli Lilly und Novo Nordisk senken US-Preise für Abnehm-Medikamente

Eli Lilly und Novo NordiskZur Nachricht

6. Opendoor Technologies: Umsatzeinbruch nicht so schlimm wie erwartet

Das Onlineimmobilienunternehmen Opendoor Technologies , dessen Anteilsschein sich jüngst einen Ruf als Meme-Aktie erarbeitet hat, hat seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

7. SoundHound: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben

Die Bilanzvorlage von SoundHound AI war am Markt mit Spannung erwarten worden. So liefen die Geschäfte für das KI-Unternehmen im Berichtsquartal. Zur Nachricht

8. HENSOLDT-Aktie: Rüstungsriese wächst weiter - operative Marge leicht unter Erwartungen

HENSOLDT hat in den ersten neun Monaten 2025 von der anhaltenden Nachfrage nach Wehrtechnik profitiert und das operative Ergebnis überproportional zum Umsatz gesteigert. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise zeigen sich im Freitagshandel höher: Brent kostet 63,82 US_Dollar je Barrell, für WTI sind 59,94 US-Dollar fällig.

10. Euro zum Dollar etwas tiefer

Der Euro gibt zum Dollar am Morgen leicht nach und kostet zuletzt 1,1532 US-Dollar.