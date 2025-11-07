BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich BP

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 4,60 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,60 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,60 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 448.120 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 39,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,328 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,75 GBP.

BP ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,06 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,35 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,476 USD je Aktie in den BP-Büchern.

