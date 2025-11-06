BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP wird am Donnerstagmittag ausgebremst

BP im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 4,58 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,58 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,57 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,59 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.731.840 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Mit einem Zuwachs von 2,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 28,12 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,328 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,75 GBP.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 04.11.2025. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 35,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 1,20 Prozent verringert.

Die BP-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,475 USD je BP-Aktie.

