BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 4,53 GBP.

Die BP-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,53 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,54 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,47 GBP. Bei 4,51 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 3.387.401 Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,00 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 27,33 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,328 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,75 GBP an.

Am 04.11.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,06 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,35 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,91 Mrd. GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,465 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

