BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 4,50 GBP.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,50 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,50 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,50 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.269.938 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 4,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 36,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,328 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,70 GBP je BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,01 GBP je Aktie vermeldet. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die BP-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,464 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

