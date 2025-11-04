BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 4,45 GBP.
Die BP-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,45 GBP abwärts. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,41 GBP. Mit einem Wert von 4,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 11.060.567 BP-Aktien den Besitzer.
Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 5,45 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,328 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,70 GBP.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,96 Prozent verringert.
BP dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,465 USD je BP-Aktie belaufen.
Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BP-Aktie steigt: Verkauf von US-Beteiligungen für Milliardenbetrag an Sixth Street
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|BP Neutral
|UBS AG
