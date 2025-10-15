BP Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP nach einem Zwischenbericht und vor Quartalszahlen des britischen Ölkonzerns von 400 auf 420 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Einem schwachen Umfeld für den Ölhandel stehe eine höhere Produktion gegenüber, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BP Hold
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
4,20 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
4,15 £
|Abst. Kursziel*:
1,14%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,13 £
|Abst. Kursziel aktuell:
1,68%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,66 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
