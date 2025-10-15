Jefferies & Company Inc.

BP Hold

17:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP nach einem Zwischenbericht und vor Quartalszahlen des britischen Ölkonzerns von 400 auf 420 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Einem schwachen Umfeld für den Ölhandel stehe eine höhere Produktion gegenüber, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an./rob/la/jha/

