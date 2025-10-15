DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.652 +0,8%MSCI World 4.310 +0,2%Top 10 Crypto 14,54 -4,5%Nas 22.675 +0,0%Bitcoin 93.210 -1,9%Euro 1,1676 +0,3%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP nach einem Zwischenbericht und vor Quartalszahlen des britischen Ölkonzerns von 400 auf 420 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Einem schwachen Umfeld für den Ölhandel stehe eine höhere Produktion gegenüber, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP Hold

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
4,20 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,15 £		 Abst. Kursziel*:
1,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,13 £		 Abst. Kursziel aktuell:
1,68%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,66 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

17:31 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.25 BP Neutral UBS AG
14.10.25 BP Hold Jefferies & Company Inc.
03.10.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

