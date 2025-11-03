BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagmittag freundlich

BP im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,45 GBP zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 4,45 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,51 GBP an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,49 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 5.330.376 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,04 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,328 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,70 GBP je BP-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,461 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

