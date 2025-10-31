DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.632 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,03 +0,5%Gold3.984 -1,4%
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag in Rot

31.10.25 16:08 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 4,43 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 4,43 GBP. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,39 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 4,44 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 8.223.107 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 6,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,328 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,70 GBP.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 GBP in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 34,91 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,35 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,461 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

