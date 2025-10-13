BP Aktie
Marktkap. 74,44 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal deute darauf hin, dass der Quartalsbericht über den Erwartungen liegen dürfte, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Erfolg im Handelsgeschäft mit Öl dürfte sich indes nicht wiederholen./mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:49 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
