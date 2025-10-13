DAX 24.143 -1,0%ESt50 5.523 -0,8%MSCI World 4.275 -0,2%Top 10 Crypto 15,33 -3,9%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.260 -3,4%Euro 1,1557 -0,1%Öl 62,20 -1,9%Gold 4.129 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Vonovia, Siemens Energy, Alibaba im Fokus
Top News
Aktien-Tipp Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
4,77 EUR -0,11 EUR -2,24 %
STU
4,15 GBP -0,07 GBP -1,64 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 74,44 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

Jefferies & Company Inc.

BP Hold

11:56 Uhr
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
4,77 EUR -0,11 EUR -2,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal deute darauf hin, dass der Quartalsbericht über den Erwartungen liegen dürfte, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Erfolg im Handelsgeschäft mit Öl dürfte sich indes nicht wiederholen./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:49 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Hold

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,15 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

11:56 BP Hold Jefferies & Company Inc.
03.10.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 BP Neutral UBS AG
25.09.25 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Dow Jones Mehr als gedacht BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet
dpa-afx BP erwartet höhere Fördermengen - schwaches Ergebnis im Ölhandel
finanzen.net FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net BP Aktie News: Anleger schicken BP am Dienstagvormittag ins Minus
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain
finanzen.net BP Aktie News: BP zieht am Nachmittag an
Dow Jones BP-Aktie steigt: Anteile an Nordsee-Gasfeld für Millionen verkauft
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt am Nachmittag
Zacks BP Triumphs Over Venture Global in LNG Supply Arbitration Case
Benzinga BP Scores Major Win Against Venture Global In LNG Dispute
Financial Times Venture Global shares fall nearly 25 per cent after LNG arbitration loss
Financial Times Venture Global shares fall nearly 25 per cent after LNG arbitration loss
Zacks BP p.l.c. (BP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Zacks BP (BP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
Zacks Transocean Expands $243M Backlog With BP and Petrobras Deals
Zacks BP (BP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen