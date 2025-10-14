DAX24.169 -0,9%Est505.524 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin97.001 -2,6%Euro1,1553 -0,2%Öl61,86 -2,4%Gold4.140 +0,7%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Dienstagvormittag ins Minus

14.10.25 09:22 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Dienstagvormittag ins Minus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 4,16 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,78 EUR -0,09 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 1,4 Prozent auf 4,16 GBP nach. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,14 GBP. Bei 4,16 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.039.650 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,24 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 26,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,328 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,63 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,455 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie steigt: Anteile an Nordsee-Gasfeld für Millionen verkauft

BP-Aktie dennoch leichter: Schiedsverfahren gewonnen - Venture Global-Aktie sackt ab

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen

