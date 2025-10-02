BP Aktie
Marktkap. 75,72 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Für die Berichtssaison der europäischen Ölbranche setzt Analyst Matthew Lofting vor allem auf Aktien von Eni und Repsol, wie er in seinem Ausblick am Donnerstagabend schrieb. Fundamental ist Shell aber grundsätzlich seine erste Wahl./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
BP Neutral
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4,60 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,87 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,23 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|08:16
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|BP Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
