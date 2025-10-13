BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,23 GBP.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,23 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,24 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,24 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 679.747 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 11,49 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 22,09 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,63 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,454 USD in den Büchern stehen haben wird.

