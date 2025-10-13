BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Nachmittag an

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 4,24 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 4,24 GBP. Bei 4,26 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 4,24 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 9.427.173 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 11,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,63 GBP.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,49 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,91 Mrd. GBP.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,454 USD fest.

