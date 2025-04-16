BP Aktie
Marktkap. 76,11 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Neutral" belassen. Die strategische Neuaufstellung stehe bei BP im Fokus, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung zum Ölsektor vor einem Ende August beginnenden Fachseminar./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4,40 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,29 £
|Abst. Kursziel*:
2,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,30 £
|Abst. Kursziel aktuell:
2,27%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,59 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|08:41
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
