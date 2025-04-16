DAX 24.146 +0,4%ESt50 5.421 +0,5%Top 10 Crypto 16,06 +0,4%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 97.401 +2,0%Euro 1,1640 +0,0%Öl 67,72 -0,1%Gold 3.396 +0,0%
BP Aktie

4,96 EUR -0,03 EUR -0,60 %
STU
4,30 GBP +0,01 GBP +0,28 %
LSE
Marktkap. 76,11 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

08:41 Uhr
BP Neutral
BP plc (British Petrol)
4,96 EUR -0,03 EUR -0,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Neutral" belassen. Die strategische Neuaufstellung stehe bei BP im Fokus, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung zum Ölsektor vor einem Ende August beginnenden Fachseminar./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4,40 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,29 £		 Abst. Kursziel*:
2,55%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,30 £		 Abst. Kursziel aktuell:
2,27%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,59 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:41 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.08.25 BP Neutral UBS AG
08.08.25 BP Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

