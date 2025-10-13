BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagmittag stärker

BP im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 4,24 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,24 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,26 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,24 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 4.191.096 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 11,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,42 Prozent.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,63 GBP je BP-Aktie aus.

BP gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,454 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie dennoch leichter: Schiedsverfahren gewonnen - Venture Global-Aktie sackt ab

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger