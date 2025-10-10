BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich BP

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 4,27 GBP ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,27 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,26 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,30 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 7.980.162 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 10,34 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 22,89 Prozent wieder erreichen.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,63 GBP an.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,454 USD im Jahr 2025 aus.

