BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 4,28 GBP ab.

Die BP-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 4,28 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,28 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,30 GBP. Zuletzt wechselten via London 473.761 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,12 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,63 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,454 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau