DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin -- Ottobock-Aktie vor IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- BYD, Gerresheimer im Fokus
Aktienentwicklung

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag stärker

09.10.25 09:26 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag stärker

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,34 GBP nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,34 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,35 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,33 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 581.386 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 24,16 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,63 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,454 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
03.10.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025BP NeutralUBS AG
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.10.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025BP NeutralUBS AG
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

