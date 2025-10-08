DAX24.513 +0,5%Est505.626 +0,2%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,07 +0,5%Gold4.034 +1,3%
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie
Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Mittag

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Mittag

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,35 GBP zu.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 4,35 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,36 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,35 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.086.305 BP-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 7,75 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Mit einem Kursverlust von 24,25 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,63 GBP an.

Am 05.08.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 34,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 37,49 Mrd. GBP umsetzen können.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,453 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau

