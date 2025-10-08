BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag nahezu unverändert

BP im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Mit einem Wert von 4,32 GBP bewegte sich die BP-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BP-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,32 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,36 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,31 GBP nach. Bei 4,35 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 8.194.702 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,18 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 23,71 Prozent Luft nach unten.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,63 GBP an.

Am 05.08.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,453 USD in den Büchern stehen haben wird.

