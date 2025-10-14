DAX24.107 -1,2%Est505.513 -1,0%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,20 -4,7%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,90 -2,4%Gold4.137 +0,6%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

14.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,16 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,75 EUR -0,11 EUR -2,34%
Charts|News|Analysen
Die BP-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 4,16 GBP. Bei 4,14 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,16 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5.387.327 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,26 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 26,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,328 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,63 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 05.08.2025. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 34,91 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,455 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

