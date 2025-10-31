DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika  Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

MÄRKTE USA/Freundlich - Optimisten behalten die Oberhand

31.10.25 21:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
188,00 EUR -9,00 EUR -4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
212,20 EUR -2,80 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
234,65 EUR -9,35 EUR -3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
137,70 EUR 4,56 EUR 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cloudflare
216,90 EUR 23,92 EUR 12,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
297,90 EUR 10,35 EUR 3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
100,00 EUR -0,32 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
968,60 EUR 19,50 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Reddit
195,00 EUR 15,00 EUR 8,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roku Inc.
92,81 EUR 5,31 EUR 6,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
19,30 EUR 0,67 EUR 3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
129,74 EUR 10,08 EUR 8,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zillow Group Inc (A)
63,00 EUR 3,86 EUR 6,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einem wackligen Verlauf haben am Freitag an der Wall Street die Optimisten die Oberhand behalten. Die Indizes schlossen gleichwohl deutlicher unter den Tageshochs. Starke Quartalszahlen der beiden Technologieschwergewichte Amazon und Apple hatten gleich zu Beginn für Kauflaune und steigende Indizes gesorgt, die im Verlauf aber zwischenzeitlich teils in negatives Terrain zurückfielen.

Wer­bung

Die Geschäftszahlen von Apple und Amazon hätten für Erleichterung gesorgt, nachdem zuletzt übermäßige Ausgaben der Technologiegiganten für Künstliche Intelligenz hier und da für Verunsicherung gesorgt hätten, hieß es im Handel. Am Donnerstag hatten beispielsweise die Kurse von Meta Platforms und Microsoft auch unter Prognosen für hohe KI-Investitionen gelitten.

Neue Konjunkturdaten spielten kaum eine Rolle. Trotz des weiter herrschenden Shutdowns wurden Einkaufsmanagerdaten aus dem Großraum Chicago veröffentlicht. Sie fielen zwar besser als erwartet aus, liegen aber immer noch deutlich unter der Schwelle, die Wachstum anzeigt.

Der Dow-Jones-Index verbessert sich um 0,1 Prozent auf 47.563 Punkte. Der S&P-500 zog um 0,3 Prozent an, die Nasdaq-Indizes gewannen bis zu 0,6 Prozent. Nach ersten Angaben standen an der Nyse 1.647 (Donnerstag: 977) Kursgewinnern 1.124 (1.800) Kursverlierer gegenüber. 60 (57) Aktien schlossen unverändert.

Wer­bung

Am Anleihemarkt kehrte kursmäßig wieder mehr Ruhe ein, nachdem die Renditen an den beiden Vortagen in Reaktion auf die jüngsten zurückhaltenden Aussagen der US-Notenbank zu einer möglichen weiteren Zinssenkung im Dezember deutlicher gestiegen waren. Die Zehnjahresrendite verharrte bei 4,10 Prozent.

Der Dollar setzte seine Aufwärtsbewegung fort, der Euro wurde zuletzt im US-Handel mit 1,1527 Dollar gehandelt. Der Goldpreis gab nach dem kräftigeren Erholungsschub am Vortag wieder nach. Die Feinunze verbilligte sich um 1 Prozent auf 3.998 Dollar.

Beim Öl tat sich wenig, die Preise stiegen um knapp ein halbes Prozent vor dem Treffen der Gruppe Opec+ am Wochenende. Der Markt habe eine weitere moderate Produktionssteigerung für Dezember weitgehend eingepreist, sagten Marktteilnehmer.

Wer­bung

Amazon im Hausse-Modus - Apple leicht im Minus

Amazon schossen um 9,7 Prozent nach oben. Der Online-Riese hatte auf breiter Front die Erwartungen an seine Quartalszahlen übertroffen. Bei Apple ragte insbesondere die Prognose für das Umsatzwachstum im wichtigen Weihnachtsquartal heraus, daneben wurde für das Quartal ein Rekordumsatz berichtet. Allerdings bremsten auch Lieferengpässe, weshalb das iPhone-Geschäft die Erwartungen nicht ganz erfüllte. Die Aktie gab nah an ihrem Allzeithoch um 0,4 Prozent nach.

Für Netflix ging es um 2,7 Prozent aufwärts. Der Streaming-Dienst hat einen 1:10-Aktiensplit angekündigt, der am 14. November umgesetzt wird. Damit soll die Aktie optisch billiger und attraktiver werden. Derweil bereitet Netflix laut einem Agenturbericht eine Offerte für das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner Bros Discovery vor, was deren Aktie um 3,8 Prozent antrieb.

Niedrigere Ölpreise bescherten Chevron (Kurs +2,7%) und Exxon Mobil (-0,3%) im dritten Quartal Gewinnrückgänge. Chevron überbot die Markterwartungen bei Gewinn und Umsatz, Exxon dagegen nur beim Gewinn. Beide Unternehmen kündigten an, die Produktion weiter hochzufahren.

Der Pharmakonzern Abbvie erhöhte zwar seine Prognose nach guten Quartalszahlen, die Aktie verbilligte sich aber trotzdem um 4,4 Prozent. Im Handel war davon die Rede, dass nicht alle Geschäftsbereiche überzeugten und dass der Markt sehr hohe Erwartungen gehabt habe.

Die Aktie der Kryptobörse Coinbase Global verteuert sich nach besser als gedacht ausgefallenen Drittquartalszahlen um 4,5 Prozent. Western Digital machten einen Satz um 8,8 Prozent. Der Datenspeicherexperte glänzt dank des KI-Booms mit starken Drittquartalszahlen. Auch Reddit überzeugte in der dritten Periode, der Kurs der Social-Media-Gesellschaft zog um 7,5 Prozent an.

Cloudflare legten um 13,9 Prozent zu, der IT-Sicherheitsanbieter überbot die Konsensschätzungen. Roku machten 6,0 Prozent gut, nachdem das Video-Streamingunternehmen neben unerwartet guten Zahlen auch mit einem erhöhten Ausblick aufgewartet hatte.

First Solar meldete einen höheren Gewinn und ein Rekordverkaufsvolumen, senkte aber gleichwohl die Jahresprognose. Die Aktie schnellte trotzdem um 14,2 Prozent nach oben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.562,87 +0,1% 40,75 +11,7%

S&P-500 6.840,20 +0,3% 17,86 +16,0%

NASDAQ Comp 23.724,96 +0,6% 143,81 +22,1%

NASDAQ 100 25.858,13 +0,5% 123,31 +22,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:10 % YTD

EUR/USD 1,1527 -0,4% 1,1568 1,1565 +11,7%

EUR/JPY 177,63 -0,4% 178,28 178,21 +9,5%

EUR/CHF 0,9276 +0,0% 0,9274 0,9274 -1,2%

EUR/GBP 0,8773 -0,3% 0,8795 0,8796 +6,3%

USD/JPY 154,09 -0,0% 154,10 154,09 -2,0%

GBP/USD 1,3140 -0,1% 1,3153 1,3148 +5,1%

USD/CNY 7,1052 +0,2% 7,0935 7,0955 -1,6%

USD/CNH 7,1236 +0,2% 7,1111 7,1137 -3,1%

AUS/USD 0,6543 -0,1% 0,6552 0,6551 +5,9%

Bitcoin/USD 109.552,60 +1,5% 107.884,75 107.668,30 +13,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,85 60,57 +0,5% 0,28 -16,3%

Brent/ICE 65,07 65,00 +0,1% 0,07 -14,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.997,71 4.038,08 -1,0% -40,37 +53,2%

Silber 48,49 49,02 -1,1% -0,53 +69,4%

Platin 1.368,98 1.392,94 -1,7% -23,96 +59,0%

Kupfer 5,12 5,10 +0,3% 0,01 +24,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 16:18 ET (20:18 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
18:06Amazon KaufenDZ BANK
14:21Amazon BuyUBS AG
13:26Amazon OutperformRBC Capital Markets
13:06Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18:06Amazon KaufenDZ BANK
14:21Amazon BuyUBS AG
13:26Amazon OutperformRBC Capital Markets
13:06Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen