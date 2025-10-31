Analysten sehen bei Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Potenzial
10 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht.
10 Experten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 28,53 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 0,06 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 28,48 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|32,00 GBP
|12,38
|31.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|-
|-
|31.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|31,00 GBP
|8,87
|31.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2025
|UBS AG
|30,50 GBP
|7,11
|30.10.2025
|RBC Capital Markets
|36,00 GBP
|26,43
|30.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|30,00 GBP
|5,36
|30.10.2025
|RBC Capital Markets
|-
|-
|28.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|0,30 GBP
|-98,95
|09.10.2025
|UBS AG
|30,50 GBP
|7,11
|08.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|30,00 GBP
|5,36
|07.10.2025
|RBC Capital Markets
|34,00 GBP
|19,40
|07.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|31,00 GBP
|8,87
|03.10.2025
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
