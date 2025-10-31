DAX23.954 -0,7%Est505.661 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.657 +0,3%Bitcoin94.645 +1,2%Euro1,1528 -0,3%Öl65,05 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Analysten sehen bei Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Potenzial

31.10.25 18:00 Uhr
10 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht.

10 Experten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 28,53 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 0,06 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 28,48 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG32,00 GBP12,3831.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.--31.10.2025
JP Morgan Chase & Co.31,00 GBP8,8731.10.2025
DZ BANK--30.10.2025
UBS AG30,50 GBP7,1130.10.2025
RBC Capital Markets36,00 GBP26,4330.10.2025
Jefferies & Company Inc.30,00 GBP5,3630.10.2025
RBC Capital Markets--28.10.2025
Jefferies & Company Inc.0,30 GBP-98,9509.10.2025
UBS AG30,50 GBP7,1108.10.2025
Jefferies & Company Inc.30,00 GBP5,3607.10.2025
RBC Capital Markets34,00 GBP19,4007.10.2025
JP Morgan Chase & Co.31,00 GBP8,8703.10.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

