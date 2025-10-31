BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,45 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 4,45 GBP. Bei 4,43 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,44 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 458.709 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 26,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,328 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,66 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 34,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 36,35 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,461 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

