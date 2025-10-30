BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,46 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,46 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,43 GBP. Zuletzt wechselten via London 13.118.943 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Mit Abgaben von 26,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,328 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,66 GBP.

Am 05.08.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,96 Prozent verringert.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,461 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

