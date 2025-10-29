BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP reagiert am Mittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 4,39 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,39 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,34 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.169.540 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 6,81 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,328 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,66 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,461 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

