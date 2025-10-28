BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 4,32 GBP ab.

Die BP-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 4,32 GBP nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,32 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,33 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 391.743 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 8,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 23,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,328 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,66 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,461 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: BP legt Quartalsergebnis vor