BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

BP im Blick

Die Aktie von BP zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die BP-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,35 GBP.

Die BP-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 4,35 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,36 GBP aus. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,34 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,36 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 568.992 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,31 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 24,31 Prozent sinken.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,328 USD je BP-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,66 GBP.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,461 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

