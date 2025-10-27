BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag im Plus

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,36 GBP.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 4,36 GBP zu. Die BP-Aktie legte bis auf 4,36 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,36 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 7.141.768 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,17 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 24,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,328 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,66 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,461 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

