BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,36 GBP abwärts.

Um 11:49 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,36 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,35 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,36 GBP. Zuletzt wurden via London 3.761.598 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 7,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 32,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,328 USD je BP-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,66 GBP für die BP-Aktie.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,461 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: BP legt Quartalsergebnis vor

BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet