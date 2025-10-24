DAX24.225 +0,1%Est505.669 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,91 -0,1%Gold4.062 -1,6%
Notierung im Blick

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag leichter

24.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,36 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,00 EUR -0,02 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,36 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,35 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,36 GBP. Zuletzt wurden via London 3.761.598 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 7,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 32,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,328 USD je BP-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,66 GBP für die BP-Aktie.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,461 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
14.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025BP NeutralUBS AG
14.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
