BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 4,33 GBP nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,8 Prozent auf 4,33 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,36 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,34 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.186.139 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 8,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 23,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,328 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,66 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 05.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,88 Prozent zurück. Hier wurden 34,91 Mrd. GBP gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,623 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

