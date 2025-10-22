BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 4,19 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,19 GBP zu. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,21 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,18 GBP. Bisher wurden via London 3.257.309 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,35 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 21,49 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,328 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,66 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 05.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,460 USD je Aktie aus.

