BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von BP zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,14 GBP nach oben.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 4,14 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,14 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,13 GBP. Zuletzt wechselten 298.299 BP-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 12,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 20,42 Prozent sinken.
BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,328 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,66 GBP.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 34,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 37,49 Mrd. GBP umsetzen können.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,460 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BP-Aktie
Erste Schätzungen: BP legt Quartalsergebnis vor
BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor 3 Jahren angefallen
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|14.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|14.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen